اعتقال أربعة دواعش في طوزخرماتو أحدهم هارب من سجن بادوش

2020/03/24 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، اعتقالها أربعة إرهابيين من الدواعش أحدهم هارب من سجن بادوش في طوزخرماتو.

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