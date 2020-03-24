انطلاق حملة تعفير بمناطق الرصافة للوقاية من كورونا

2020/03/24 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، حملة تعفير وتطهير لمناطق جانب الرصافة ببغداد للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الكوادر الطبية في الكتيبة الرابعة للمديرية شرعت بتنفيذ عملية تعفير وتعقيم في جانب الرصافة للوقاية من فايروس كورونا والحد من […]

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