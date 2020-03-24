لجنة الصحة في الصين: خطر انتقال فيروس كورونا لا يزال قائما

2020/03/24 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب فيما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا، إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج.وأضاف مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة في إفادة صحفية بحسب وكالة “رويترز”، “لا يمكن حتى الآن تخفيف […]

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