إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/03/24 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وقال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.وأضاف أحمد يوريانتو أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.من جهة أخرى ارتفع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة.فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل 552 مصابا.

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