الصين تقدم 1000 جهاز فحوصات كورونا لاقليم كردستان

2020/03/24 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان عن تسلم الاقليم دفعة ثانية من المساعدات الطبية من الصين.وقال برزنجي في مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل العام للصين في الاقليم” ني رو تشي ” بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، ان النموذج الصيني في مواجهة انتشار فيروس كورونا مهم حيث تمكنت الصين من الانتصار […]

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