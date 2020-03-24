جوجل تطلق موقعا توعويا حول فيروس “كورونا”

2020/03/24 | 13:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Google اطلاق موقعًا مبسطا مختص باعطاء الاشخاص معلومات ومصادر عن فيروس كورونا ليكون بمتناول المتلقين.وتأمل Google، تخفيف بعض الضغط الناتج، من صعوبة العثور على موارد موثوقة أثناء تفشي المرض، حيث وضعت الشركة في صفحتها الرئيسية علامات تبويب مختلفة تتعلق بـ COVID-19، يمكن من خلالها العثور على نظرة عامة على الفيروس وكيفية انتشاره، وبعض

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