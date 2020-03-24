الصحة العالمية تتوقع ازدياد وفيات كورونا حول العالم: 85% من الإصابات الأخيرة سجلت بأمريكا وأوروبا

2020/03/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، زيادة عدد الوفيات نتيجة فايروس كورونا، حول العالم مع استمرار حالات تسجيل إصابات جديدة.

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، تسجيل 122 حالة وفاة، فيما سجلت أكثر من 1700 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "ع

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (24 آذار 2020)، من تحول السجون العراقية الى بؤرة لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، فيما أكد أن السجون لم تسجل أية إصابة بالفايروس حتى الآن.

وقال البياتي في حد

بغداد اليوم- أربيل

أصدرت غرفة عمليات مجابهة فايروس كورونا في أربيل، الثلاثاء (24 آذار 2020)، أربعة قرارات جديدة بشأن الحد من انتشار الوباء في الإقليم، فيما قررت منع تجوال المواطنين "المشاة"، اعتباراً من اليوم ولغاية الأول من نيسان المقبل

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