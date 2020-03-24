مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين


مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين
2020/03/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته  بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة...

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