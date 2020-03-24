2020/03/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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