2020/03/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).