إيران تسجل 122 حالة وفاة وأكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء (24 آذار 2020)، تسجيل 122 حالة وفاة، فيما سجلت أكثر من 1700...





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