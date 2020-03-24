2020/03/24 | 13:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي وباء “#كورونا” المستجد بشكل كبير، وتسعى الحكومات لمكافحة المرض بكافة الطرق، نجح بعض القادة والسياسيين في استغلال تفشي المرض لتحقيق أهداف سياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضمنِها “العراق وإسرائيل”.. حكوماتٌ تستغل “كورونا” لتحقيقِ أهداف سياسية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضمنِها “العراق وإسرائيل”.. حكوماتٌ تستغل “كورونا” لتحقيقِ أهداف سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).