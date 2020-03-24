الخارجية: ابناء الجالية في مصر يصلون مساءً إلى البلاد

2020/03/24 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، أن 275 مواطناً من ابناء الجالية في مصر سيصلون مساء اليوم إلى البلاد.

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