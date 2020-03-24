نتنياهو : يحذر الإصابات بكورونا قد تصل للمليون بغضون شهر في اسرائيل

2020/03/24 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ اجراءات صارمة لوقف الفيروس.وأضاف نتيناهو خلال اجتماعه مع المسؤولين من وزارات الصحة والمالية والأمن الليلة الماضية، أن سيناريوهات وكارثة صحية قد تحدث في […]

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