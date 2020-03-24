إقليم كردستان يتلقى مساعدات طبية من الصين لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تلقيها كمية من المساعدات الطبية من الصين، دعما لجهودها في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل الصيني في الإقليم، عقده في مطار أربيل، أوضح ان الجانب الصيني زود الإقليم بالف وثمانين مقياسا للكشف عن الفيروس، سيتم توزيعها على محافظات الإقليم، مبينا ان وفد الخبراء الصينيين المتواجدين في بغداد سيقوم بزيارة كردستان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، للإطلاع على جهود وزارة الصحة ودعم مساعيها في محاربة الفيروس.

من جهته أكد قنصل الصين في أربيل “ني لو تشي”، ان بلاده ستواصل مساعدة إقليم كردستان، مضيفا ان الإقليم لن يبقى وحيدا على حد تعبيره في مواجهته الأزمة الراهنة.

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