روحاني : أكثر من 2 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل في إيران لاحتواء تفشي كورونا

2020/03/24 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أكثر من اثنين مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل ضمن إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في تصريح إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ ان عدد الموظفين الذين لا يذهبون الى أعمالهم يتراوح ما بين مليون ومئتي ألف، الى مليوني موظف.

وأشار روحاني الى أن أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الإيرانية وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد انخفاضا كبيرا.

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