الحوثي: كورونا صناعة أمريكية

2020/03/24 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن “محمد علي الحوثي”، إنه ناقش موضوع وباء كورونا العالمي مع المبعوث الأممي الى اليمن “مارتن غريفيث”، وأن وباء كورونا “صناعة أميركية”.وكتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: “في لقاء مع المبعوث الدولي مارتن ناقشنا معه مواضيع متعددة منها الوباء كرونا والمرتبات وغيرها وسينشر خبر لاحقا باذن الله”.انتهى2

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