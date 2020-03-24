رئيس تيار الحكمة الوطني يبعث برسالة الى وزير الصحة

2020/03/24 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم في رسالة لخلية الأزمة : نضع كل إمكانات وقاعات تيار #الحكمة تحت تصرفكم يعث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم برسالة الى وزير الصحة الدكتور وهذا نصها السلام […]

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