منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر الهواء

2020/03/24 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المثار حول انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر الهواء.وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.وأوضحت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك، أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.وكان المدير العام […]

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