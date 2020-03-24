اللامي يعلن عن اصابة اثنين من الصحفيين العراقيين “بفيروس كورونا “

2020/03/24 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن اصابة اثنين من الصحفيين العراقيين “بفيروس _ كورونا .واكد اللامي في تغريدة على تويتر على اصابة اثنين من الصحفيين العراقيين ” بفيروس كورونا ” احدهما من صحفيي النجف كان يعالج خارج العراق من مرض خطير ليصاب لاحقا بالوباء , لافتا […]

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