2020/03/24 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اتهم أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، كل من امريكا واسرائيل بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم.ونقلت وكالة “ايسنا” الايرانية شبه الرسمي عن رضائي قوله ان تفشي فيروس كورونا يقف وراءه اما اسرائيل او امريكا او كلاهما سوية.واضاف انه سيتم استخدام فيروس كورونا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني : كورونا “حربا عالمية ثالثة” تديرها امريكا واسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني : كورونا “حربا عالمية ثالثة” تديرها امريكا واسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).