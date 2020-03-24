إصابات كورونا في النطاق العائلي للمرشد الإيراني الأعلى

2020/03/24 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل إعلام إيرانية، بوفاة حماة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، عزت هاموشي، في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” خبر الوفاة، مشيرة فيه إلى أن عزت هاموشي، حماة ميثم خامنئي، قد توفيت في مستشفى بطهران، حيث كانت تتلقى العلاج فيه جراء تداعيات إصاباتها بالوباء، قبل إزالته.[…]

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