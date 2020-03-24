زواج افتراضي في زمن الكورونا

2020/03/24 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوينوس ايرس-(أ ف ب) – بعد خطوبة استمرت سنة، كان زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو مقررا في 26 آذار/مارس مع حفلة تضم 400 مدعو بعد يومين على ذلك، إلا أن اجراءات الاغلاق التام في الأرجنتين اضطرتهما إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.وقال دييغو (42 عاما) وهو موظف في صيدلية في كوردوبا (وسط) على بعد 700 […]

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