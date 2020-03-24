صالح: نمر بظروف عصيبة تتطلب إنهاء القوى السياسية لخلافاتها

2020/03/24 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس صالح مجتمعا اليوم مع رئيسة بعثة الامم المتحدة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بغداد حذر الرئيس العراقي من ان بلاده تمر بظروف عصيبة تستوجب على القوى السياسية انهاء […]

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