الاتحاد الأوروبي: 20 مليون يورو مساعدات إنسانية لإيران لمواجهة كورونا

2020/03/24 | 14:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عزمه أرسال 20 مليون يورو لإيران للمساعدة في تخفيف فيروس كورونا، فيما أشار إلى دعمه طهران من اجل الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.[…]

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