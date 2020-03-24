إسبانيا تعلن عن 514 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/24 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت إسبانيا عدد وفيات قياسيا خلال 24 ساعة مع موت 514 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد بين يومي الاثنين والثلاثاء، ما يرفع الحصيلة إلى 2696 وفاة، وفق وزارة الصحة.ويقترب عدد الإصابات المؤكدة من الأربعين ألفاً، مع تسجيل 39673 حالة حتى الآن، فيما تعزز السلطات إجراء الفحوص.( النهاية)

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