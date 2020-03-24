سعر النفط الخام “برنت” يرتفع لأكثر من 5 في المئة ليصل الى 28.41 دولار للبرميل الواحد

2020/03/24 | 14:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ماركة برنت، اليوم الثلاثاء، لأكثر من 5 في المئة، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.أفادت بيانات التداول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ […]

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