اللامي يعلن إصابة أول صحفيين في العراق بفيروس كورونا

2020/03/24 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، تسجيل أول إصابتين لصحفيين أثنين بفيروس كورونا في العراق.

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