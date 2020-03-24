تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف الاشرف

2020/03/24 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تسجيل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

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