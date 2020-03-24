في مدينة الرمادي.. الحشد الشعبي ينظم حملة توعوية بشأن كورونا

2020/03/24 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نظم الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا في مدينة الرمادي، فيما قام بتوزيع المواد الطبية بين المواطنين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “بتوجيه من قيادة الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار قام قسم الاعلام والتوعية الصحية للحشد بحملة تثقيفية وتوزيع الكمامات للوقاية […]

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