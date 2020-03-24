صور.. كركوك بمكوناتها تعمم تجربة

2020/03/24 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أُعلن في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن مبادرة لتوزيع سلّات غذائية للعوائل المتعففة، وذلك بعد فرض حظر التجوال في المحافظة في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وقال مراسل شفق نيوز، إنه تم استحداث صندوق تبرعات لدعم ابناء كركوك بتجمع في المركز الثقافي بالمحافظة.وأضاف أن باكورة الحملة انطلقت بتوزيع سلة غذائية لأكثر من 1200 من العوائل المتعففة كوجبة اولى.وبين ان الحملة شاركت فيها جميع مكونات كركوك.وفرضت خليات الأزمة في عموم محافظة العراق حظرا على التجوال وشددت الإجراءات بعد تفشٍ ملحوظ بفيروس كورونا، وهو ما أثر على العوائل الفقيرة التي تعتاش على قوتها اليومي.وسبق أن أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، عن تقديم سلّات غذائية للعوائل محدودة الدخل، وذلك تزامنا مع قرار حظر التجول في مدن إقليم كوردستان.

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