بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

2020/03/24 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء عن تسيير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم ان رحلة جوية غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، مُتجهة الى العاصمة العراقية بغداد.

واوضح ان هذه اولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، وعلى متنها نحو (٢٦٣) مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى جمهورية مصر العربية.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم السبت وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من العاصمة الهندية لدلهي وعلى متنها عراقيون كانوا عالقين في ذلك البلد.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أرسلت الطائرة لإجلاء هؤلاء العراقيين الذين علقوا في الهند بعد إغلاق حدود الدول وتعليق الرحلات الجوية جراء مخاوف تفشي فيروس كورونا.

انتقد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، يوم الأحد، هبوط طائرة عراقية قادة من الهند بالرغم من قرار تعليق الرحلات الجوية.

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