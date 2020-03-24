بعد الفيديو المؤلم.. أشهر مريضات كورونا تتعافى

2020/03/24 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد أن نشرت فيديو لمعاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والآلام الشديدة التي واجهتها بعد إصابتها، ظهرت مفاجأة صارخة تتعلق بالسيدة البريطانية التي اعتبرت “أيقونة المصابين” بالمرض الذي يهدد البشرية.وأصبحت الأم البريطانية تارا جين لانغستون، البالغة من العمر 39 عاما، من أشهر المصابين بالفيروس، بعد أن نشرت فيديو مؤلما لمعاناتها، لاقى تعاطفا واسعا في بريطانيا، […]

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