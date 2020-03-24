رحلات استثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة مواطنين من مصر

2020/03/24 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية عن مغادرة مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، مُتجهة الى بغداد، أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، وعلى متنها نحو (٢٦٣) مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى جمهورية مصر العربية.

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