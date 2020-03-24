الإعلام الأمني : مقتل 3 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في نينوى

2020/03/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ثلاث ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في نينوى

وقالت الخلية في بيان، انه وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، واضافت، ان العملية جاءت بواسطة إطلاق النار المباشر عليهم بعد نصب كمين محكم لهم جنوب غربي القيارة.

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