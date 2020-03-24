لجنة الصحة والبيئة النيابية تطالب الكتل السياسية بترك خلافاتها جانباً

2020/03/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الكتل السياسية بترك خلافاتها جانباً، والمضي باتجاه تشكيل حكومة لديها صلاحيات كاملة وبإمكانها اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان إن مواجهة وباء كورونا مرهونة بالسرعة واتخاذ قرارات حاسمة بلا تردد، مع امتلاك صلاحيات كاملة، وهذه الصلاحيات لا تتوفر في حكومة تصريف الأعمال التي عجزت عن تلبية احتياجات القطاع الصحي، وخصوصاً في الجانب المالي.

وأضاف الجبوري، أن الكتل السياسية عليها أن تكون على قدر المسؤولية تجاه هذا الوباء الذي يفتك بالعالم، وللحد من انتشاره يتوجب على هذه الكتل أن تضع خلافاتها جانباً، وتقدم تنازلات وتراعي المصلحة العامة وتدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في تشكيل كابينته الحكومية، خلال مدة أقصاها أسبوع.

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