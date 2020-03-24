حصيلة وفيات كورونا في إيران تقترب من ألفي حالة والإصابات تتجاوز 24 ألفا

2020/03/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت تسجيل مئة وإثنتين وعشرين حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى الف وتسعمائة وأربع وثلاثين حالة، إضافة إلى تسجيل الف وسبعمائة وإثنتين وستين إصابة جديدة، ليصل مجمل عدد المصابين بالفيروس إلى أربعة وعشرين ألفا وأربعمائة واحد عشر شخصا، مشيرة في الوقت ذاته إلى تماثل نحو تسعة آلاف مريض للشفاء منذ بداية أزمة تفشي الوباء.

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