2020/03/24 | 14:40 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية: تسيير أولى الرحلات الاستثنائية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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