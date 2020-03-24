العراق يعلن عن تسيير رحلة استثنائية لإعادة الجالية العراقية من مصر

2020/03/24 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الوزارة أعلنت عن تسيير أولى “الرحلات الاستثنائية” لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ، وذلك بعد مناشدات الجالية باعادتهم الى ارض الوطن .وقال المتحدث في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم ، متجهة الى […]

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