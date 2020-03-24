الدراجي لـ”العهد نيوز”: لا ضرورة لاستمرار الزرفي في التكليف اكثر من هذا الوقت

2020/03/24 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار رئيس كفاءات للتغيير رحيم الدراجي، الى انه لا ضرورة لبقاء عدنان الزرفي في التكليف برئاسة الوزراء اكثر من هذا الوقت.وقال الدراجي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “الوضع لغاية الان يعب بخصوص تمرير كابينة عدنان الزرفي في مجلس النواب خاصة بعد اجماع اغلبية شيعية على رفضه”.واضاف الدراجي “على بعض الشخصيات المؤثرة […]

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