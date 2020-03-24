مسؤولون تحت الحجر الصحي

2020/03/24 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم يسلم من تداعيات فيروس كورونا كبير أو صغير أو حتى مسؤول، وآخر هؤلاء المسؤولين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي خضعت للحجر الصحي قبل أن يتبين عدم إصابتها بالفيروس.وأعلنت برلين أن ميركل وضعت نفسها في حجر منزلي بعد أن صافحت طبيبا يوم الجمعة الماضي كان يعطيها لقاحا ضد البكتيريا الرئوية، وقد تبين لاحقا […]

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