إيطالية عمرها 95 عاماً تتعافى من كورونا

2020/03/24 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تعافت سيدة إيطالية تدعى ألما كلارا كورسيني تبلغ من العمر 95 عامًا، من مرض كوفيد-19، بعدما تم تشخيصها كحالة عدوى مؤكدة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري في مدينة مودينا الإيطالية، حسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وكان قد تم نقل الجدة ألما، التي تعد أكبر مريض كوفيد-19 ينجو من الإصابة ويتعافى بشكل تام، […]

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