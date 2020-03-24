شاهد.. ترمب يهرب من مؤتمر صحافي بعد حديث طبيبة عن إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/24 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرّض الرئيس الأميركي، دونلد ترمب، إلى موقف محرج خلال مؤتمر صحافي مع طبيبة أميركية للحديث عن فيروس كورونا.وأظهر خلال الفيديو، أن الطبيبة، ديبوراه بريكس كانت تتحدث في مؤتمر صحافي وكان بقربها الرئيس ترامب وقالت في حديثها، غبت عنكم نهاية الأسبوع بسبب حرارة بسيطة، مما هرب منها ترامب، لكنه تنفس الصُعداء عندما […]

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