الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط لاستهداف مقار أمنية في صلاح الدين واعتقال 5 من داعش

2020/03/24 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن اللواء 41 في الحشد الشعبي، الثلاثاء (24 آذار 2020)، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مقار الحشد والقوات الأمنية في صلاح الدين، فيما أشار إلى اعتقال 5 عناصر من داعش.

وقال مسؤول الحركات في اللواء قاسم الكريطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استخبارات اللواء 41 والشرطة الاتحادية حددت مضافة لداعش في تل الذهب بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "القوة المشتركة من الحشد والشرطة داهمت المضافة وعثرت على مخطط داعشي كبير لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين".

وأوضح ان "القوة المشتركة اعتقلت خمسة إرهابيين كانوا داخل المضافة وهم يمثلون شبكة إرهابية كانت تسعى لتنفيذ هذا المخطط، فضلا عن العثور على عبوات ناسفة وسلاح مختلف الأنواع".

بغداد اليوم-كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في إقليم كردستان، الجمعة (13 آذار 2020)، بتسجيل إصابة رابعة بفايروس كورونا في محافظة أربيل بإقليم كردستان.

وقال مراسلنا، إن محافظة أربيل سجلت الإصابة الرابعة بفايروس كورونا، لرجل يبلغ 45 عاماً من عمر

بغداد اليوم - بغداد

حددت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (13 آذار 2020)، هدفين من قرار اغلاق التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت.

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استجابة لمناشدة اهلنا من مزارعي الطماطم في قضاء الزبير بم

بغداد اليوم- بغداد

خضع رجل الدين الشيعي، هادي المدرسي، إلى الحجر الصحي مع عائلته، في مدينة قم الإيرانية، بعد الاشتباه باصابتهم بفايروس ’’كورونا’’.

وقال بيان لمكتب المدرسي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير يرقد المستش

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