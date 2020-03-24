2020/03/24 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخطط إرهابي لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 14:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخطط إرهابي لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخطط إرهابي لاستهداف مقار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في صلاح الدين/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).