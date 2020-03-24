قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: استثناء الكوادر الصحفية من حظر التجوال

2020/03/24 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي اليوم، الثلاثاء، بان القوات الامنية استثنت الكوادر الصحفية من حظر التجوال المفروض على عموم مدن الانبار للدواعي صحية .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” خلية ازمة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية سمحت للكوادر الصحفية بتغطية نشاطات المحافظة رغم فرض […]

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