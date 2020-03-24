المالكي يدعو للالتزام بالتعليمات الصحية والتكاتف والتكافل الاجتماعي

2020/03/24 | 14:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العراقيين جميعا الى توخي الحذر ,واتباع التعليمات الصحية الرسمية ,والالتزام الكامل بحظر التجوال، اضافة الى التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.وقال المالكي في بيان وجهه الى العراقيين كافة، اليوم الثلاثاء، “في ظل ظروف عصيبة صحية واقتصادية يمر بها شعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد […]

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