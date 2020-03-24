المستشار القانوني لعلاوي يفند تصريحات صباح الكناني

2020/03/24 | 14:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى حسين الموسوي، المستشار القانوني لرئيس ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، أن يكون هناك ممثلاُ لعلاوي داخل او خارج العراق، مؤكدا ان ما صرح به صباح الكنين عار عن الصحة.

وقال الموسوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ظهر علينا قبل ايام شخص يدعى صباح الكناني ليس لاياد علاوي اي معرفة به، ادلى بمعلومات ملفقة بدون اي ادلة، ادّعى فيها بوجود شخص لبناني يمثل مصالح عائلة اياد علاوي وهذا امر عار عن الصحة، اذ ليس علاوي ممثلا عنه داخل او خارج العراق، كما انه ليس له اي نشاط تجاري".

واضاف: "قد تناول هذا الشخص جملة مغالطات وافتراءات ضمن حملة تشويه متعمدة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام اخرى دأبت على الابتزاز".

واكد الموسوي "اننا سنمارس حقنا بمقاضاة المدعو صباح كناني بتهمة التشهير ونشر معلومات غير صحيحة وقد باشرنا بالاجراءات القانونية الخاصة بذلك".

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