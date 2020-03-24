2020/03/24 | 14:56 - المصدر: الغد برس

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المالكي يدعو العراقيين الى توخي الحذر واتباع التعليمات الصحية وال

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المالكي يدعو العراقيين الى توخي الحذر واتباع التعليمات الصحية والالتزام الكامل بحظر التجوال

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