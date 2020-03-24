اعتقال خمسة إرهابيين واحباط مخطط لاستهداف مقار الحشد في صلاح الدين

2020/03/24 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أحبطت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، مخططا إرهابيا لاستهداف القوات الأمنية في المحافظة.وقال مسؤول الحركات في اللواء 41 من الحشد، قاسم الكريطي، في بيان تلقته “العهد نيوز” ، ان “استخبارات اللواء 41 والشرطة الاتحادية حددت مضافة لداعش في تل الذهب بناحية يثرب في […]

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