قائممقام الموصل لـ”العهد نيوز”: حالة المصابين بكورونا في نينوى جيدة جداً

2020/03/24 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائمقام قضاء الموصل زهير الاعرجي اليوم الثلاثاء بان حالة المصابين بفايروس كورونا في الموصل جيد جدا والبالغ عددهم خمسة اشخاص وهناك متابعة صحية معهم بشكل مباشر لحين اكتسابهم الشفاء .وقال الاعرجي في حديث لوكالة “العهد نيوز” إن “اوضاع المصابين بفايروس كورونا جيدا جدا والبالغ عددهم خمسة اشخاص من عائلة واحد ولا داعي للقلق […]

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