بالفيديو.. رسالة طيران الجيش العراقي إلى أبناء الرصافة

2020/03/24 | 15:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه طيران الجيش العراقي برسائل إلى أبناء مناطق الرصافة في العاصمة بغداد.

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